Директор ИА «Арменпресс» выступил с заявлением в связи с заражением корреспондента COVID-19

Директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян выступил с заявлением в связи с заражением корреспондента Норайра Шогикяна коронавирусной инфекцией.

Арам Ананян, в частности, написал: «Мне сообщили, что корреспондент агентства «Арменпресс» Норайр Шогикян заразился коронавирусной инфекцией. Мы все желаем Норайру скорейшего выздоровления и здоровья. Я желаю семье Норайра, моим давним коллегам и их детям - Ованесу, Нелли и их дочери, крепости духа и сил преодолеть это испытание».

Директор агентства также сообщил, что с первых дней обнаружения новой коронавирусной инфекции «Арменпресс» начал работать удаленно, и Норайр соблюдал эти правила, выполняя все рабочие поручения удаленно. Он не принимал участия ни в каких мероприятиях и работал исключительно онлайн. Агентство продолжит дистанционную работу в рамках своих возможностей.

«Со своей стороны, дорогие друзья и родственники, прошу - соблюдайте, пожалуйста, правила безопасности, ради всех нас, ради наших врачей, ради наших семей. Никто не застрахован от этой болезни. Единственное, что мы можем сделать сегодня, - это пожелать Норайру скорейшего выздоровления, а себе пожелать бдительности. Я уверен, что мы обязательно преодолеем это испытание. Оставайтесь в безопасности», - написал Ананян.