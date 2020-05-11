Невозможно провести общий веттинг без изменения Конституции: Бадасян

По словам министра юстиции Армении Рустама Бадасяна, действующие в Судебном кодексе механизмы позволяют постепенно восстанавливать судебную систему, а повсеместный веттинг может иметь негативные последствия, более того, это невозможно без изменения Конституции. Как сообщает Арменпресс, министр сказал об этом в ходе беседы с премьер-министром Николом Пашиняном о процессе проведения веттинга и регулировании осуществления конфискации незаконно нажитого имущества.

«Как мы собираемся вывести плохих судей из системы, что мы понимаем под названием “веттинг”?» - спросил премьер.

Бадасян коснулся изменений, внесенных в Судебный кодекс в этом отношении. «Первый - это анализ деклараций судей. Судьи уже давно представляют декларации о своем имуществе и доходах. Раньше они представляли их в Комитет по этике, а теперь в Антикоррупционную комиссию. Что изменилось? В первом случае представление декларации в Судебном кодексе, непредставление надлежащих материалов и объяснений об увеличении имущества или сокращения обязательств фиксировалось как правило поведения», - сказал министр.

Например, он пояснил, что если у судьи было увеличение имущества, но оно не основано на доходах лица за этот год, это правило поведения. А непредоставление надлежащего объяснения или сокрытие информации в декларации может привести к уголовной ответственности или дисциплинарному взысканию.

Пашинян поинтересовался: «Можно ли возбудить дисциплинарное производство на 2012 год? Например, судья не может дать объяснения по поводу имущества, приобретенного в 2013 году?»

Министр отметил, что это основной предмет критики. «Отмечается, что обратная сила не применяется. Но следует отметить, что если мы хотим идти по этому пути, это означает проверку судей всей судебной системы сразу, за короткий промежуток времени. Это может привести к негативным последствиям. Но давайте забудем об этом, давайте сосредоточимся на юридических возможностях. Для этого нам однозначно нужны конституционные изменения. Другими словами, без изменения Конституции невозможно провести такую проверку, назовем ее условно массовым веттингом».

Он представил опыт Албании, где был создан специальный орган, статус которого Конституцией был приравнен к судебной инстанции. И еще один орган был создан для обсуждения споров о веттинге судей. «В чем недостаток этой системой? И что нужно изменить? Конституцией должны быть предусмотрены такие специальные органы, круг полномочий. На самом деле, ничего не мешает нам учитывать неудачный опыт и по правильной модели коснуться веттинга с конституционными изменениями. Однако я считаю, что механизмы Судебного кодекса, которые установлены, позволяют постепенно восстанавливать судебную систему», - сказал министр.

Премьер-министр отметил, что полный веттинг может занять 4-5 лет, и поинтересовался, сколько лет происходил процесс в Албании. Бадасян ответил, что в Албании изначально планировалось провести его за 5 лет, затем возникла необходимость его продления.