Фильм о Бархатной революции “Я не одинок” удостоен главного приза международного кинофестиваля

Фильм, рассказывающий о Бархатной революции в Армении в 2018 году, “Я не одинок” (I am not alone) получил свою десятую премию на международном кинофестивале “RiverRun”. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальной странице фильма в Facebook, а также приложено заявление жюри.

“Главный приз жюри вручается фильму “Я не одинок”, режиссером которого является Карин Ованнисян. Этот интересный фильм напоминает нам о силе лучшего жанра киноиндустрии - документального, открывает нам глаза на историю, которую мы не знали, она представлена с артистизмом и мастерством", - говорится в заявлении жюри.

Фильм следует по следам Никола Пашиняна, показывает как журналист и политзаключенный становится политическим активистом, проводит акции против премьер-министра Армении Сержа Саркисяна.

“Все начинается с того, что один человек шагает по земле, превращая на наших глазах шествие в массовое движение. Просмотр фильма - больше, чем пассивное наблюдение за политическим движением. Ованнисян полностью погружает зрителя в историю - от красивых сцен, снятых беспилотниками, до кадров мобильных телефонов рядовых граждан”, - говорится в заявлении.

По мнению жюри, фильм светлый и вдохновляющий. Жюри отметило, что выбор сложной, увлекательно представленной темы, демонстрирует многочисленные аспекты сложной и актуальной истории.

Премьера фильма состоялась 7 сентября 2019 года в театре “Скоттибенк” в Торонто. Известный рок-музыкант, солист группы “System of A Down” Серж Танкян - главный продюсер фильма и автор саундтрека.

Анна Григорян