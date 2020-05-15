Подведомственные мэрии Еревана детские сады возобновят работу с 20 мая

В результате обсуждений с комендатурой мэрия Еревана приняла решение начать работу детских садов с 20 мая. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Акопян.

«Уважаемые граждане, принимая во внимание масштабные дезинфекционные работы в детских садах, находящихся под ведомством мэрии Еревана, а также необходимость покупки необходимых предметов для соответствия установленным комендатурой правилам, в результате обсуждений с комендатурой было принято решение возобновить работу детских садов с 20 мая. Мы предоставим дополнительную информацию о проводимой работе», - написал Карапетян.