Эдмон Марукян приглашен в ССС: будет проведена судебно-медицинская экспертиза

13 мая в 16:00 руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян для дачи разъяснений по материалам, готовящимся по инциденту, произошедшему 8 мая в Национальном собрании, приглашен в Специальную следственную службу. Об этом «Арменпресс» сообщили в Специальной следственной службе.

В приглашении отмечено, что назначена и судебно-медицинская экспертиза, поэтому для прохождения экспертизы Эдмону Марутяну предлагается в период с 13 по 14 мая явиться в научно-практический центр судебной медицины МЗ Армении.

Специальная следственная служба готовит материалы по факту инцидента, произошедшего в Национальном собрании 8 мая.

Прокуратура направила в Специальную следственную службу видеозапись инцидента, произошедшего 8 мая в Национальном собрании, и публикации СМИ для подготовки материалов в порядке, установленном статьями 180 - 181 Уголовно-процессуального кодекса.

Статьи 180 - 181 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения касаются порядка обсуждения сообщений о преступлениях и решений, принимаемых в результате обсуждения сообщений о преступлениях.

8 мая в зале НС дебаты между депутатом фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном и депутатом фракции “Мой шаг” Сасуном Микаеляном переросли в драку.

Заседание было прервано. На заседании обсуждался доклад о выполнении и результатах программы правительства на 2019 год.

Карен Хачатрян