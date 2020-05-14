Архив сохранен: и.о. директора Национальной библиотеки о повреждении серверов 

Оцифрованные и архивированные материалы на серверных устройствах Национальной библиотеки Армении также хранятся на отдельных носителях, поэтому даже в результате повреждения сервера не произошла потеря архивных материалов, и целостности цифровых материалов не грозит никакой опасности. Об этом в беседе с Арменпресс сказал исполняющий обязанности директора Национальной библиотеки Армении Грачья Сарибекян, коснувшись новости об обнаружении серверов библиотеки в задымленном состоянии.

«В условиях чрезвычайного положения библиотека работала только в режиме онлайн, а серверы настраивались удаленно. 10 мая, чтобы выяснить причины сбоя подключения к интернету и недоступности электронных баз данных библиотеки, сотрудники Национальной библиотеку в сопровождении сотрудника полиции, охранявшего здание, обнаружили некоторые электрические устройства в задымленном состоянии. Затем прибыл сотрудник МЧС, который проводил службу в здании», - пояснил и.о. директора.

Дирекция библиотеки немедленно подала заявление министру по чрезвычайным ситуациям, чтобы выяснить характер и обстоятельства инцидента, но соответствующие специалисты еще не прибыли в библиотеку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Так как охранник здания и сотрудник службы безопасности библиотеки сказали, что произошел сбой в подаче электроэнергии, дирекция направила директору ЭСА запрос о предоставлении информации о плановых и профилактических остановках и отключениях электропитания, на которые пока не было получено никакого ответа.

Коснувшись технического состояния серверных устройств, Сарибекян сказал, что оценка их внешнего вида специалистом библиотеки обнадеживает. Однако полную оценку можно будет дать только после их проверки, что станет возможным после того, как МЧС рассмотрит дело и предоставит протокол по нему. Сейчас библиотека предпринимает шаги для того, чтобы переместить всю рабочую базу данных, весь оцифрованный материал, в облачную систему и снова сделать ее доступной для читателей.

Читатели Национальной библиотеки Армении не могут получить доступ к веб-сайту библиотеки с 9 мая. В ответ на жалобы пользователей Национальная библиотека Армении объявила на своей официальной странице в Facebook, что электронные базы данных библиотеки временно недоступны из-за технических проблем, и специалисты работают над их скорейшим восстановлением. Тем не менее в интернете муссировались слухи о том, что созданный в течение многих лет весь оцифрованный архив библиотеки был уничтожен из-за задымления.