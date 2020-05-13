У двух сотрудников аппарата премьер-министра обнаружен коронавирус

У двух сотрудников Департамента кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра обнаружен коронавирус. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Оба сотрудника изолированы.