ССС готовит материалы в связи с инцидентом, произошедшим в парламенте 8 мая

Специальная следственная служба получила видеозапись инцидента, произошедшего 8 мая в Национальном собрании, отправленную прокуратурой, и публикации СМИ. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

“По факту готовятся материалы”, - сказала Оганджанян.

Прокуратура направила в Специальную следственную службу видеозапись инцидента, произошедшего 8 мая в Национальном собрании, и публикации СМИ для подготовки материалов в порядке, установленном статьями 180 - 181 Уголовно-процессуального кодекса.

Статьи 180 - 181 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения касаются порядка обсуждения сообщений о преступлениях и решений, принимаемых в результате обсуждения сообщений о преступлениях.

В зале заседаний парламента 8 мая произошел инцидент. Спор между руководителем фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном и депутатом фракции “Мой шаг” Сасуном Микаеляном перерос в драку. Заседание было прервано. На заседании обсуждался доклад о выполнении и результатах программы правительства на 2019 год.

Карен Хачатрян