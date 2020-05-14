Возобновятся регулярные рейсы из РФ в Армению

Регулярные рейсы в Армению из Российской Федерации возобновятся 15 мая. Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос вице-спикера парламента Ваге Энфиаджяна, в Национальном Собрании об этом заявил вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян.

«С 15 мая регулярные рейсы из России будут возобновлены, и наши граждане, которые хотят вернуться в Армению, получат такую возможность в рамках определенной регулярной логики на условиях строгого соблюдения режима самоизоляции», - сказал Авинян.

С 13 марта благодаря усилиям правительства в Армению из России вернулись более двух тысяч граждан.