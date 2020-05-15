ЦИК Арцаха вручила Араику Арутюняну удостоверение Президента Республики Арцах

Центральная избирательная комиссия Республики Арцах 15 мая приняла решение о вручении избранному 14 апреля 2020 года президенту Республики Арцах Араику Владимировичу Арутюняну свидетельства Президента Республики Арцах.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта ЦИК Республики Арцах.

“Традиционная торжественная церемония вручения удостоверения избранному президенту республики лично в руки в Центральной избирательной комиссии не состоялась в связи с необходимостью соблюдения установленного порядка, вытекающего из действующей чрезвычайной ситуации, с целью предотвращения распространения нового коронавируса в Республике Арцах.

Центральная избирательная комиссия Республики Арцах поздравляет избранного Президента Республики Арцах Араика Владимировича Арутюняна и желает ему плодотворной деятельности и успехов”, - говорится в сообщении ЦИК.