На основе представленных Микаелом Минасяном фактов возбуждено уголовное дело

По материалам, подготовленным в связи с видео бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна, в Специальной следственной службе возбуждено уголовное дело по части первой статьи 308 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

«По материалам, подготовленным в связи с видео Микаела Минасяна, в ССС возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие», - сказала Оганджанян.

2 мая бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян снял видео, в котором объявил, что Артур Ванецян, являющийся директором Службы национальной безопасности в 2018-2019 годах, инициировал встречу с ним в Риме по поручению премьер-министра Никола Пашиняна. Экс-послу было предложено перевести символическую сумму на счет одного из фондов, после чего никаких уголовных дело возбуждено не будет, однако Минасян не может вернуться в Армению. Микаел Минасян сказал, что отклонил это предложение.

Озвученные факты были зафиксированы генпрокуратурой Армении и направлены в Специальную следственную службу.