Общественный транспорт начнет работать с 18 мая

Армения планирует с 18 мая полностью задействовать общественный транспорт. Как передает «Арменпресс», об этом сказал вице-премьер, комендант Тигран Авинян на внеочередном заседании НС Армении, на котором обсуждается вопрос продления чрезвычайного положения.

“Мы планируем с 18 мая полностью задействовать общественный транспорт. Будут открыты места осуществления торговли, объекты общественного питания смогут предоставлять услуги и на закрытых территориях”, - сказал комендант.

Будут действовать спортзалы, открытые историко-культурные места, будет и несколько других послаблений режима. Поскольку для работающих родителей проблемой является обеспечение ухода за малолетними детьми, откроются также и дошкольные учреждения.

Авинян, однако, подчеркнул, что послабление всех ограничений будет сопровождаться установлением четких правил сосуществования, неприменение которых приведет к соответствующим штрафам.

Правительство Армении на заседании 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. С 17:00 часов 14 мая 2020 года продлить ЧП еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Анна Григорян