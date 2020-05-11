Планируется увеличить зарплату судей: премьер-министр и министр юстиции обсудили реформы

В процессе проведения веттинга министр юстиции Армении Рустам Бадасян придает больше значения не тому, кто покинет систему, а тому, кто ее пополнит: с этой целью судебная власть делается более привлекательной для хороших судей. Как сообщает Арменпресс, Бадасян сказал об этом в ходе обсуждения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о процессе осуществления процесса веттинга и регулировании конфискации незаконно нажитого имущества.

Премьер-министр отметил, что во время обсуждения доклада о деятельности правительства он почувствовал, что власти недостаточно освещали изменения в Судебном кодексе, которые уже вступили в силу. Он отметил, что многие говорят, что правительство обещало провести веттинг, но забыл об обещании. «Я хотел бы подробно обсудить, какие изменения ожидаются в судебной системе после вступления в силу поправок к Судебному кодексу», - сказал он.

Пашинян также подчеркнул, что в мире предпринимались попытки провести веттинг, целью которого было отодвинуть всю судебную систему в сторону, была ситуация, когда в стране возникал вакуум, в стране не было суда, в результате вместе с 10 недобросовестными из системы исключались еще и 10 добросовестных.

Бадасян ответил. «Я думаю, что более важно не то, кто покинет судебную систему, а то, кто пополнит судебную систему».

Он озвучил несколько цифр, представил ряд реформ, которые повысят привлекательность судебной системы и позволят быть уверенными в том, что получить ответ на вопрос о том, кто будет пополнять судебную систему.

«У нас 244 судьи, 183 из которых работают в суде первой инстанции, 44 - в Апелляционном суде, 17 - в Кассационном суде. Что нужно изменить, чтобы сделать судебную систему более привлекательной для профессионалов? Кстати, у нас есть 7 вакансий из числа упомянутых мною. За последние два года число кандидатов, прошедших этап тестирования и обучающихся в Академии правосудия, составляет 30 человек. Т.е. у нас есть 30 кандидатов за последние два года, и некоторые из них еще не закончили учебу», - сказал министр.

Премьер-министр поинтересовался, о чем свидетельствуют эти показатели. Бадасян ответил, что показатель очень низкий, и это еще одно доказательство того, что судебная система не привлекательна для большого количества хороших специалистов.

«Уровень участия низкий, что является первым сигналом о том, что нам необходимо внести серьезные изменения. Я думаю, что первое условие - это достойная зарплата. У нас уже есть конкретный документ: по нашей просьбе Судебный департамент также ввел систему поэтапного повышения зарплаты судей в рамках программ среднесрочных расходов. Это означает, что, в случае ее принятия правительством, зарплата судей увеличится на 50 процентов в 2020 году, на 60 процентов в 2021 году и на 70 процентов в 2022 году», - сказал Бадасян.

В настоящее время зарплата судьи суда первой инстанции составляет около 661 тыс драмов, судьи апелляционного суда - 727 тыс драмов, кассационного суда - 760 тыс драмов. Если в 2020 году произойдет повышение заработной платы, то заработная плата составит 991 тыс драмов, в 2021 году - 1 млн 57 тыс, в 2022 году - 1 млн 123 тыс драмов.

Пашинян отметил, что повышение зарплат судей делается не для судей, а для тысяч граждан, которые пишут премьер-министру и министру, говоря, что суд дал несправедливое решение по какому-либо вопросу. «Понятно, что это делается и для судьи, но это делается для того, чтобы работа судьи была настолько привлекательной, что к работе привлекались специалисты самого высокого уровня. Это делается для того, чтобы люди были удовлетворены решениями судебной власти и были уверены, что это справедливое, законное решение», - сказал премьер-министр.