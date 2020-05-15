Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

Посвященное вступлению в должность президента Арцаха особое заседание НС состоится 21 мая 

Посвященное вступлению в должность президента Арцаха особое заседание НС состоится 21 мая 

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 15 мая выступил с заявлением. Как сообщает Арменпресс, в заявлении, в частности, говорится:

"Руководствуясь статьей 45 закона «Регламент Национального собрания», объявляю, что особое заседание Национального собрания, посвященное вступлению в должность новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна, состоится 21 мая 2020 года в 18:00 в зале Центра культуры и молодежи в городе Шуши".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации