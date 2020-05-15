Посвященное вступлению в должность президента Арцаха особое заседание НС состоится 21 мая
19:19, 15 Май, 2020
Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 15 мая выступил с заявлением. Как сообщает Арменпресс, в заявлении, в частности, говорится:
"Руководствуясь статьей 45 закона «Регламент Национального собрания», объявляю, что особое заседание Национального собрания, посвященное вступлению в должность новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна, состоится 21 мая 2020 года в 18:00 в зале Центра культуры и молодежи в городе Шуши".
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