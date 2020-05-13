Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении села Беркабер: пострадавших нет

ВС Азербайджана из оружия крупного калибра обстреляли село Беркабер Тавушской области Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Сегодня, 13 мая, в 14:00 с азербайджанских военных позиций в направлении села Беркабер Тавушской области были произведены выстрелы из крупнокалиберного оружия, в результате чего были повреждены жилые дома. В результате соответствующих действий, предпринятых армянскими ВС в направлении огневых точек противника, противник прекратил огонь», - написала Степанян.

Шушан Степанян добавила, что в результата инциденте никто не пострадал.