Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, решением правительства срок объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая чрезвычайного положения будет продлен еще на 30 дней - до 17:00 часов 13 июня 2020 года. По словам министра юстиции Рустама Бадасяна, в частности, устанавливается, что ряд ограничений и мер, например, свободное передвижение, финансовая и экономическая деятельность, могут применяться при определенных условиях. По словам министра, смягчены также ограничения в пенитенциарных учреждениях и местах содержания под стражей. В частности, будет разрешено получать или отправлять посылку или передачу один раз в неделю.

В ходе заседания глава правительства Никол Пашинян отметил, что правительство по письменной процедуре приняло 18-е антикризисное мероприятие, которое касается компаний, в которых работает до 100 человек. “Работодателям, компаниям, в которых с начала кризиса были сохранены рабочие места и, в основном, фонд заработной платы, правительство будет выплачивать зарплату каждому пятому работнику”, - сказал премьер-министр, добавив, что правительство поощряет эти компании.

Премьер-министр сообщил, что в рамках антикризисных мероприятий на данный момент распределено более 76 млрд драмов, а бенефициарами этих мероприятий стали около 26 тыс юридических лиц и более 1 млн 100 тыс физических лиц.

Правительство приняло решение о дорожно-строительных работах на 2020 год. В этом году правительство планирует отремонтировать до 500 км дорог. Протяженность ремонтируемых автомобильных дорог на данном этапе составляет 185,33 км. На эти цели из утвержденных правительством средств будет выделено 17,4 млрд драмов.

Никол Пашинян также коснулся запланированных на этот год программ капитального строительства - проектирования и строительства 100 объектов культуры, спорта, здравоохранения и образования, и отметил, что тендеры на 100 объектов должны быть объявлены и проведены до сентября.

Правительство утвердило Программу государственной поддержки по жилищному обеспечению семей с детьми на 2020-2023 годы. Согласно программе, планируется оказать помощь семьям с детьми в вопросе улучшения жилищных условий, обеспечить надлежащие условия для устойчивого развития семей. В случае рождения ребенка для облегчения кредитной нагрузки бенефициары получат возможность сочетать погашение ипотечного кредита с уходом за детьми, таким образом будет повышаться уровень рождаемости в семьях, выплачивающих ипотечные кредиты. Есть три целевые программы: единовременная финансовая помощь для покупки жилья в областных населенных пунктах, финансовая помощь молодым семьям для страхования предварительной оплаты и помощь в связи с рождением ребенка семьям, выплачивающим ипотечные кредиты. Для целевых программ государственным бюджетом на 2020 год предусмотрено 526 млн 760 тыс драмов. В 2020 году планируется предоставить единовременную финансовую поддержку 245, страхования предварительной оплаты - 540, помощь в связи с рождением ребенка - 300 бенефициарам.