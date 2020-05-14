Авинян инстенсивный рост числа заражений с начала мая связывает и с резким ростом тестирований

Число случаев заражений коронавирусом в Армении с начала мая начало интенсивно расти как в связи с ослаблением ограничений, так и в связи с резким ростом тестирований. Как передает «Арменпресс», об этом сказал вице-премьер, комендант Тигран Авинян на специальном заседании НС Армении, на котором обсуждается вопрос продления чрезвычайного положения.

“Из простой динамики событий 1 марта и по сей день видно, что в марте - апреле, когда с разной строгостью применялись ограничения на передвижение и экономическую деятельность, была относительно ровная динамика. С начала мая случаи начали интенсивно расти в связи с ослаблением ограничений, а также и с резким ростом объемов тестирования. Коэффициент интенсивности или роста инфекции по состоянию на 5 мая составил 1.48, этот коэффициент относительно остался почти на том же уровне. Интенсивность распространения инфекции будет потушена в том случае, когда коэффициент будет меньше 1”, - сказал комендант.

После объявления режима чрезвычайного положения минимальный уровень коэффициента, то есть меньше 1, была зафиксирован в конце марта, когда впервые были внесены ограничения на передвижение и экономическую деятельность. Затем в течение апреля уровень коэффициента существенно не изменялся, несмотря на то, что ограничения периодически усиливались, а в дальнейшем были ослаблены. Вице-премьер отметил, что одной из причин было распространение, обусловленное передвижением людей.

Армения планирует с 18 мая полностью задействовать общественный транспорт. С 25 мая ношение маски будут обязательными не только на открытых общественных территориях, но и на закрытых общественных территориях.

Правительство Армении на заседании 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. С 17:00 часов 14 мая 2020 года ЧП будет продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Анна Григорян