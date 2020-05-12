Парламент Армении продлил срок деятельности следственной комиссии по горнодобывающей промышленности

Парламент продлил срок деятельности следственной комиссии по изучению законности, обоснованности и достоверности представленных органам исполнительной власти и принятых ими финансовых и иных отчетов в рамках инвестиционных программ в сфере металлургической горнодобывающей промышленности. Как передает «Арменпресс», за решение о продлении срока деятельности комиссии на заседании 12 мая проголосовало 99 депутатов.

Комиссия на закрытом заседании 30 апреля, основываясь на п. 7 ст. 20 Конституционного закона Республики Армения “Регламент Национального собрания”, а также на невозможности организации работы в условиях чрезвычайного положения, необходимости изучения правовых основ документов, полученных в результате проведенных опросов, приняла решение продлить срок полномочий комиссии еще на 3 месяца.

Анна Григорян