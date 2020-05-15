Министр здравоохранения Армении привел статистику состояния больных COVID-19

В Армении у 690 пациентов, инфицированных коронавирусом, диагностирована пневмония. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью радио «Азатутюн» сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Состояние 35 людей, зараженных коронавирусом, критическое, 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 11 граждан подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сказал Торосян.

По его словам, наряду с увеличением количества инфицированных людей увеличивается число граждан с пневмонией, но число граждан, находящихся в критически тяжелом и тяжелом состоянии, относительно стабильно, что является хорошим показателем.

«Число граждан, подключенных к аппаратам ИВЛ, также колеблется в пределах 10, большего количества таких пациентов у нас их было, то есть 11 - это самое большое число, которое у нас когда-либо было», - сказал министр.

По состоянию на 11:00 часов 15 мая в Армении было подтверждено в общей сложности 4044 случая коронавирусной инфекции, 1666 из которых вылечились.