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Татевик Степанян назначена заместителем министра труда и социальных вопросов

Татевик Степанян назначена заместителем министра труда и социальных вопросов

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Татевик Степанян назначена заместителем министра труда и социальных вопросов Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте правиетельства e-gov.am.


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