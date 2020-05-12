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Внесены изменения в Закон “О референдуме”

Внесены изменения в Закон “О референдуме”

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме”.

Как передает «Арменпресс», проектом предлагается сократить минимальное количество человек инициативной группы по внесению законопроекта изменения в закон, принятого в порядке гражданской инициативы или референдума - с 50 000 до 25 000.

Авторы проекта закона - депутаты фракции “Мой шаг” Эрикназ Тигранян и Амазасп Даниелян.

“Этой инициативой мы вдвое уменьшаем число людей, которые необходимы для регистрации инициативы, а также продлеваем время, необходимое для сбора подписей”, - представил Амазасп Даниелян.

На заседании НС 12 мая проект закона был принят во втором чтении и полностью 97 голосами за”.

Норайр Шогикян


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