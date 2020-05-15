В общественном транспорте ношение масок, перчаток - обязательно: правила пользования транспортом

"Комендатура" опубликовала правила пользования общественным транспортом с 18 мая, чтобы избежать распространения коронавируса нового типа.

Арменпресс представляет наиболее существенные пункты.

Наземный общественный транспорт

Запрещается перевозка пассажиров, стоящих в транспортном средстве, кроме транспортных средств длиной более 9 метров

Общее число пассажиров в транспортных средствах не может превышать общего количества мест, выделенных для сидения, при этом запрещается увеличение дополнительных самодельных сидений.

Между пассажирами, стоящими в транспортных средствах длиной более 9 метров, должно сохраняться расстояние не менее 1 метра.

Транспортные средства должны подвергаться полной дезинфекции не менее 2 раз в день, 1 дезинфекция обязательно должна быть проведена в начале работы

По окончании каждого маршрута (во время длительных маршрутов - длительностью более 3 часов, а также и во время) после выхода пассажиров осуществляется проветривание салона, профилактическая дезинфекция дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств).

Исключается посадка пассажиров и наличие пассажиров в салоне транспортного средства без средств индивидуальной защиты - маски и перчаток

При посадке в транспортное средство пассажиры обязательно дезинфицируют руки дезинфицирующими средствами на алкогольной основе

При пользовании транспортным средством необходимо иметь разменную монету в размере пассажирской платы, по возможности, исключая необходимость возврата мелочи

Такси

Запрещается посадка пассажира рядом с водителем

Автомобили в обязательном порядке обеспечиваются дезинфицирующими средствами для рук на алкогольной основе и одноразовыми мокрыми салфетками

Железнодорожный транспорт и метрополитен

Зал ожидания и все вагоны в обязательном порядке обеспечиваются достаточным количеством дезинфицирующих средств для рук на алкогольной основе

В залах ожидания исключаются скопления людей

В вагонах обеспечивается максимально возможное малое количество пассажиров

В залах ожидания назначаются ответственные за посадку пассажиров, которые организуют посадку пассажиров

В метрополитене максимальное количество пассажиров в каждом вагоне в течение одного маршрута не может превышать 70

После выхода пассажиров в конце каждого маршрута, должно быть проведено проветривание вагонов, профилактическая дезинфекция дверных ручек, перил, скамеек

Не менее 3 раз в день растворами дезинфицирующих средств должна проводиться дезинфекция установленных на станциях терминалов

В конце каждого дня специализированные организации должны провести заключительную дезинфекцию вагонов, станций и территорий общего пользования.

Правительство Армении на заседании 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. С 17:00 часов 14 мая 2020 года ЧП будет продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

С 18 мая начнет действовать общественный транспорт. Будет разрешена деятельность объектов общественного питания, оказывающих услуги также на закрытых территориях. Наличие масок на открытых общественных территориях и их ношение на закрытых общественных территориях будет обязательным.

Лилит Демурян