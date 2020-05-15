В общественном транспорте ношение масок, перчаток - обязательно: правила пользования транспортом
"Комендатура" опубликовала правила пользования общественным транспортом с 18 мая, чтобы избежать распространения коронавируса нового типа.
Арменпресс представляет наиболее существенные пункты.
Наземный общественный транспорт
Запрещается перевозка пассажиров, стоящих в транспортном средстве, кроме транспортных средств длиной более 9 метров
Общее число пассажиров в транспортных средствах не может превышать общего количества мест, выделенных для сидения, при этом запрещается увеличение дополнительных самодельных сидений.
Между пассажирами, стоящими в транспортных средствах длиной более 9 метров, должно сохраняться расстояние не менее 1 метра.
Транспортные средства должны подвергаться полной дезинфекции не менее 2 раз в день, 1 дезинфекция обязательно должна быть проведена в начале работы
По окончании каждого маршрута (во время длительных маршрутов - длительностью более 3 часов, а также и во время) после выхода пассажиров осуществляется проветривание салона, профилактическая дезинфекция дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств).
Исключается посадка пассажиров и наличие пассажиров в салоне транспортного средства без средств индивидуальной защиты - маски и перчаток
При посадке в транспортное средство пассажиры обязательно дезинфицируют руки дезинфицирующими средствами на алкогольной основе
При пользовании транспортным средством необходимо иметь разменную монету в размере пассажирской платы, по возможности, исключая необходимость возврата мелочи
Такси
Запрещается посадка пассажира рядом с водителем
Автомобили в обязательном порядке обеспечиваются дезинфицирующими средствами для рук на алкогольной основе и одноразовыми мокрыми салфетками
Железнодорожный транспорт и метрополитен
Зал ожидания и все вагоны в обязательном порядке обеспечиваются достаточным количеством дезинфицирующих средств для рук на алкогольной основе
В залах ожидания исключаются скопления людей
В вагонах обеспечивается максимально возможное малое количество пассажиров
В залах ожидания назначаются ответственные за посадку пассажиров, которые организуют посадку пассажиров
В метрополитене максимальное количество пассажиров в каждом вагоне в течение одного маршрута не может превышать 70
После выхода пассажиров в конце каждого маршрута, должно быть проведено проветривание вагонов, профилактическая дезинфекция дверных ручек, перил, скамеек
Не менее 3 раз в день растворами дезинфицирующих средств должна проводиться дезинфекция установленных на станциях терминалов
В конце каждого дня специализированные организации должны провести заключительную дезинфекцию вагонов, станций и территорий общего пользования.
Правительство Армении на заседании 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. С 17:00 часов 14 мая 2020 года ЧП будет продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.
С 18 мая начнет действовать общественный транспорт. Будет разрешена деятельность объектов общественного питания, оказывающих услуги также на закрытых территориях. Наличие масок на открытых общественных территориях и их ношение на закрытых общественных территориях будет обязательным.
Лилит Демурян
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