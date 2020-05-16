В Армении подтверждено 239 новых случаев COVID-19

В Армении по данным на 11:00 часов 16 мая в целом зарегистрировано 4283 случаев Covid-19, 1791 пациент излечился.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 2415 пациентов фактически получают лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 39 005 тестов. Таким образом, выявлено 239 новых случаев коронавирусной болезни, 125 выздоровели.

Всего было зарегистрировано 55 случаев смерти (+ 3%) от коронавирусной болезни.

Министерство здравоохранения РА сообщает, что погибшим пациентам было 71 (мужчины), 60 (мужчины), 46 (женщины) лет, и у них были сопутствующие хронические заболевания.

Было также 22 случая смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другого заболевания.

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще 30 дней — с 17:00 часов 14 мая 2020 года до 17:00 часов 13 июня 2020 года включительно.

Лидит Демурян