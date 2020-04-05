«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Количество подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 770
Более 500 коронаинфицированных лиц в Армении не нуждаются в лечении
11 895 человек, прибывших в Армению, на пограничных пунктах получили уведомления о самоизоляции
Президент Армении подписал закон о фиксации телефонных звонков для поиска контактов
Пресс-секретарь премьер-министра разъяснила вопрос об СКК имени Демирчяна
Строгие ограничения в Армении продлятся как минимум на 10 дней
Комендант ужесточил ограничения на свободу передвижения, на территории Армении будут действовать КПП
Правительство Армении приняло новый пакет содействия уволенным
Правительство Армении приняло новую программу содействия беременным женщинам
Правительство Армении сотрудникам ряда сфер окажет непосредственное финансовое содействие
61% граждан Армении оптимистичны в преодолении коронавируса: GALLUP
НС Армении из годового бюджета выделит 500 млн драмов на мероприятия по борьбе с эпидемией
ЕС предоставит Армении помощь в размере 51 млн евро для борьбы с эпидемией коронавируса
Премьер-министр Армении почтил память героев четырехдневной апрельской войны
На выборах в Арцахе явка составила 72,7%
Президент Арцаха будет избран вторым туром: председатель ЦИК представил предварительные результаты
В парламенте Арцаха будут представлены 5 политических сил: ЦИК представил предварительные результаты
МИД Армении ответил на заявление МИД Турции относительно выборов в Арцахе
В Воскеване в результате выстрела противника ранен ребенок
Генсек ОДКБ обеспокоен вооруженным инцидентом на границе государства-члена организации
Азербайджанские хакеры распространяют ложную информацию
Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества в сложившейся ситуации
Армения инициировала переговоры с Россией по вопросу пересмотра цены на газ
ЗАО “Газпром Армения” намерена подать в КРОУ заявку на пересмотр цены на газ
Правительство предоставит помощь семьям с детьми до 18 лет
Группа, осуществляющая гуманитарную миссию в Алеппо, разминировала около 20 000 кв/м территории
68 воспитанников Армянской гуманитарной семинарии Калькутты и их учителя перевезены в Армению
Запущена первая армянская университетская онлайн-платформа iUniversity
Во Франции от коронавируса скончался Патрик Деведжян
Ушел из жизни выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Себу, Мишо и Серж Танкян совместно записали песню
“Так сильно люблю их”: твиты Ким Кардашьян заполнены комментариями об Армении, ее триколором
Скончалась супруга Левона Ароняна Ариане Каоили
Названа официальная дата проведения Олимпийских игр
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен