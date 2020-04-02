ЕС предоставит Армении помощь в размере 51 млн евро для борьбы с эпидемией коронавируса

Европейский союз предоставит Армении помощь в размере 51 млн евро для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает офис ЕС в Армении.

«Помощь включает, в частности, 18 миллионов евро в рамках новых фондов и 33 миллиона евро, перераспределенных из текущих средств, которые будут направлены на закупку медицинского оборудования, обучение медицинского и лабораторного персонала, помощь МСП и бизнес-сообществу, а также гуманитарную помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении.