Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

ЕС предоставит Армении помощь в размере 51 млн евро для борьбы с эпидемией коронавируса

ЕС предоставит Армении помощь в размере 51 млн евро для борьбы с эпидемией коронавируса

Европейский союз предоставит Армении помощь в размере 51 млн евро для борьбы с эпидемией коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает офис ЕС в Армении.

«Помощь включает, в частности, 18 миллионов евро в рамках новых фондов и 33 миллиона евро, перераспределенных из текущих средств, которые будут направлены на закупку медицинского оборудования, обучение медицинского и лабораторного персонала, помощь МСП и бизнес-сообществу, а также гуманитарную помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации