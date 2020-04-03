“Так сильно люблю их”: твиты Ким Кардашьян заполнены комментариями об Армении, ее триколором

Всемирно известная телезвезда Ким Кардашян не раз напоминала миллионам своих подписчиков в социальных сетях о своих армянских корнях. На этот раз для каждого, кто бывает в Twitter Кардашьян, был заметен постоянно встречающийся армянский триколор. Телезвезда вспомнила свой последний визит в Армению, его подробности, поделилась записями разных пользователей об Армении, назвала свой следующий визит в Армению мечтой.

Большинство записей, сделанных ею за последние несколько часов - об Армении.

Как передает «Арменпресс», телезвезда поделилась результатом популярной онлайн-программы, которая, по фото определяет национальность по чертам лица. Таким образом, Кардашян на 47% похожа на армянку, на 29% - на ирландку, на 20% - на британку и на 4% - на испанку. На странице телезвезды размещены также фотографии, опубликованные разными пользователями во время ее последнего визита в Армению. Одна из них сделана в день крещения ее детей в Эчмиадзинском кафедральном соборе.

Кардашян еще раз подтвердила, что не забывает о своих армянских корнях, ей явно понравилась запись одного из пользователей. Пользователь записал: “Ким всегда проявляет сумасшедшую любовь к своим армянским фанатам. Я это очень уважаю. Она не забывает о своих корнях”. Звезда реалити-шоу подтвердила эту мысль, поделившись этой записью на своей странице и отметив: “Я их так сильно люблю”.

Кардашьян в своих записях за последние несколько часов напомнила миллионам своих последователей подробности своего последнего визита в Армению. “Посещение Мемориального комплекса и Музея-института Геноцида армян было одним из открытий. Оно раскрывает глаза. Я многое узнала об истории армянского народа”, - написала звезда реалити-шоу.

Кардашян вспомнила и свой обед с президентом Арменом Саркисяном, написав: “Для меня было большой честью обедать с президентом Армении Арменом Саркисяном и его супругой”. Кардашян также написала, что ей очень нравится фотосессия, сделанная в Армении. "Эти фотографии навсегда останутся, и у нас будут самые лучшие воспоминания”.

Пользователь по имени Ноэми Вест заметила, что звезда реалити-шоу очень интересуется Арменией, армянским народом и Геноцидом армян. “Она всегда пытается познать мир, гордится тем, что она армянка”, - написала она.

Пользователь по имени Диана написала, что очень хотела бы, чтобы муж Кардашьян Канье Уэст был в Армении, чтобы видеть крещение детей. Эта запись напомнила Кардашян о многотысячных зрителях выступления ее мужа на Лебедином озере в Ереване. Она написала, что хотела бы вновь повторить это выступление на озере. “Мы провели самое лучшее время”, - отметила звезда.

Один из пользователей поинтересовался, собираются ли три девушки (имеет в виду сестер Кардашян) вновь вернуться в Армению. Ким ответила: “Это был бы сон”.