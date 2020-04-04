Более 500 коронаинфицированных лиц в Армении не нуждаются в лечении

В Армении более 500 человек, инфицированных коронавирусом, не получают лечения, потому что у них даже нет температуры.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр РА Никол Пашинян заявил в своем выступлении на совещании по реализации Капитальных программ.

«На данный момент в нашей стране 770 положительно диагностированных случаев, к сожалению, 7 смертей, 43 человека выздоровели. И в настоящее время лечение проходит 720 человек, конечно, постольку, поскольку это лечение можно рассматривать как таковое — потому что более 500 человек фактически не получают лечения, так как у них даже нет температуры. Однако они все же являются вирусоносителями и должны содержаться в соответствующих условиях, чтобы не допустить распространения инфекции», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что, к сожалению, эпидемия коронавируса распространяется по всему миру. На сегодняшний день в мире зарегистрировано 1 млн 119 тысяч подтвержденных случаев, зарегистрировано 59 245 смертей, в целом выздоровело 229 338 человек.

По состоянию на 11:00 часов 4 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 770, зарегистрировано 7 смертельных случаев. 3477 тестов дали отрицательный результат. На данный момент лечение получают 720 пациентов.

Правительство Армении объявило в республике чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.