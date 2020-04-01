Президент Арцаха будет избран вторым туром: председатель ЦИК представил предварительные результаты

В Арцахе состоится второй тур президентских выборов. Как передает Арменпресс, об этом на брифинге 1 апреля сказала председатель Центральной избирательной комиссии Арцаха Србуи Арзуманян.

“Ни один из кандидатов не преодолел 50%+1 голос “за”. Должны быть проведены работы по второму туру выборов. Второй тур состоится через 14 дней после голосования, то есть, в данном случае 14 апреля”, - сказала Арзуманян.

Из кандидатов в президенты Арцаха наибольшее число голосов набрали председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян. Председатель ЦИК представил полученные кандидатами голоса по цифрам и процентам.

Кристин Балаян - 202 голоса или 0,3%

Виталий Баласанян – 10 755 голосов или 14,7%

Сергей Амирян - 106 голосов или 0,2%

Давид Бабаян - 587 голосов или 0,8%

Бела Лалаян - 162 голоса или 0,2%

Араик Арутюнян – 3 6076 голосов или 49,26%

Айк Ханумян - 962 голоса или 1,3%

Давид Ишханян - 1873 голоса или 2,56%

Ваан Бадасян - 743 голоса или 1%

Масис Маилян - 19360 голосов или 26,4%

Ашот Гулян – 1 683 или 2,3 голоса%

Руслан Исраелян - 368 голосов или 0,5%

Ашот Дадаян - 198 голосов или 0,3%

Мелсик Погосян - 141 голос или 0,2%

Недействительными признаны 2 625 бюллетеней или 3,5% от общего числа.

В состоявшихся 31 марта в Арцахе президентских и парламентских общегосударственных выборах приняли участие 76 471 избиратель или 72,7% граждан, имеющих право голоса.

Для мест в Национальном собрании, в выборах участвовали 12 политических сил.

Партия “Национальное возрождение”

Партия “Единая Родина”

Партия “Поколение независимости”

Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”

Революционная партия Арцаха

Блок партий “Свободная Родина-ОГБ”

Арцахская партия “Справедливость”

Демократическая партия Арцаха

Партия “Единая Армения”

Консервативная партия Арцаха

Коммунистическая партия Нагорного Карабаха

Блок партий “Новый Арцах”.