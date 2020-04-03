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НС Армении из годового бюджета выделит 500 млн драмов на мероприятия по борьбе с эпидемией

НС Армении из годового бюджета выделит 500 млн драмов на мероприятия по борьбе с эпидемией

Национальное собрание из своего годового бюджета выделит 500 млн драмов в госбюджет с целью передачи этих финансовых средств на мероприятия, проводимые в рамках предупреждения, контроля и лечения эпидемии.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального собрания Арарат Мирзоян.

“Возвращаемые финансовые средства включают средства, предусмотренные на весь год, но еще не включенные в финансирования различных договоров, предусмотренных на 1-й квартал для командировок. Это фактически не израсходованные и предназначенные на 2-й квартал финансовые средства, весь предусмотренный для 2-го квартала фонд вознаграждения около 700 сотрудников и депутатов НС, а также средства, предусмотренные представительными расходами, энергетическими услугами и другими бюджетными строками”, - написал Мирзоян.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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