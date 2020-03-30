Названа официальная дата проведения Олимпийских игр

Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующие даты в понедельник на пресс-конференции в Токио официально объявил глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

Завершатся Олимпийские игры 8 августа, а Паралимпийские - 5 сентября. По словам Мори, договоренность об этом была достигнута по итогам состоявшегося телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. "При определении новых дат мы исходили из ряда моментов, касающихся подготовки спортсменов, удобства волонтеров и зрителей", - сказал Мори.

Генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто в свою очередь отметил, что дата открытия Игр была привязана в том числе и ко дню недели, пятнице, поскольку это было удобно с точки зрения организаторов. Изначально Олимпиада должна была начаться 24 июля, и график, соответственно, будет сдвинут на один день.