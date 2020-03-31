На выборах в Арцахе явка составила 72,7%
В президентских и парламентских выборах Республики Арцах приняли участие 72,7% избирателей. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщила председатель ЦИК Республики Арцах Србуи Арзуманян.
“В выборах приняли участие 76 тыс 471 избиратель или 72,7% избирателей” - сказала она.
В Арцахе 31 марта стартовали президентские и парламентские общегосударственные выборы. По положению на 08:00 31-го марта открыты 282 избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, участок открыт и в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.
В Арцахе за пост президента борются 14 кандидатов. Это: Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.
В парламентских выборах участвуют 12 политических сил.
- Партия “Национальное возрождение”
- Партия “Единая Родина”
- Партия “Поколение независимости”
- Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”
- Революционная партия Арцаха
- Блок партий “Свободная Родина-ОГБ
- Партия “Справедливость”
- Демократическая партия Арцаха
- Партия “Единая Армения”
- Консервативная партия Арцаха
- Коммунистическая партия Нагорного Карабаха
- Блок партий “Новый Арцах”
Действует 8 избирательных комиссий в Степанакерте и в 7 районах Арцаха. Согласно данным, предоставленным Полицией Республики Арцах, число избирателей в Республике Арцах составляет 103 663 человека.
Для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах президента Республики Арцах и Национального собрания и освещения хода выборов в Центральной избирательной комиссии аккредитованы 963 наблюдателя и 231 представитель СМИ.
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