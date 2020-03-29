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Во Франции от коронавируса  скончался Патрик Деведжян

Во Франции от коронавируса  скончался Патрик Деведжян

Во Франции от коронавируса (COVID-2019)  скончался Патрик Деведжян — видный  политический  деятель, армянин по происхождению.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает микроблог Twitter департамента О-де-Сен.

Глава департамента, 75-летний Деведжян, несколько дней назад сказал, что болезнь поразила и его, но он выздоравливает благодаря стараниям врачей. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь видному французскому  политическому деятелю.

Патрик Деведжян родился в 1944 году,  26 августа Он активно участвовал в    политической жизни Франции. В 2002 году он был назначен министром по вопросам местного самоуправления, а в 2004 году получил портфель  министра промышленности Франции.

 

 


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БелТА


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