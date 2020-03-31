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68 воспитанников Армянской гуманитарной семинарии Калькутты и их учителя перевезены в Армению

68 воспитанников Армянской гуманитарной семинарии Калькутты и их учителя перевезены в Армению

68 воспитанников Армянской гуманитарной семинарии Калькутты и их учителя специальным рейсом были перевезены в Армению.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян.

“По инициативе и при финансировании Первопрестольного Святого Эчмиадзина, при координации комендатуры и МИД 31 марта был организован чартерный рейс для осуществления перевозки в Армению 68 воспитанников действующей в Индии Армянской гуманитарной семинарии Калькутты и их учителей.

Армянская гуманитарная семинария Калькутты, действующая в Индии уже два столетия под эгидой Первопрестольного Святого Эчмиадзина, является общеобразовательной школой, где учатся дети в основном из Армении, Ирана, Сирии, Ирака и других стран”, - написал Авинян.

Рейс осуществила армянская авиакомпания “Атлантис Юропеан Эйрвейз”.


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