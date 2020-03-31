Пресс-секретарь премьер-министра разъяснила вопрос об СКК имени Демирчяна 

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян объяснила, с какой целью Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна может стать местом изоляции людей, зараженных коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, об этом Мане Геворгян написала на своей странице в Facebook.

«Уважаемые коллеги, комендатура рассматривает различные сценарии развития событий, связанных с коронавирусом, и разрабатывает соответствующие механизмы реагирования для каждого из сценариев. Выделены различные места, которые могут эффективно могут стать место для изоляции наших граждан в случае возникновения такой необходимости. Одним из таких объектов является Спортивно-концертный комплекс им. Карена Демирчяна. Хотим подчеркнуть, что комплекс, возможно, не будет использован с этой целью», - написал Геворгян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 532, погибли 3 человека. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.