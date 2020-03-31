Азербайджанские хакеры распространяют ложную информацию

Страницы армянских пользователей Facebook подверглись атакам азербайджанских хакеров. На страницах распространяется дезинформации о распространении коронавируса в армянской армии.

Сегодня ряд аккаунтов вновь подверглись нападению. На странице пользователя по имени Наира Григорян сменили ее фото на главной странице, разместив фотографию пресс-секретаря МО Шушан Степанян, и поместили информацию о том, что из одной из воинских частей в больницу были доставлены военнослужащий, его родственник и 13 других военнослужащих, с которыми он имел контакты. Согласно этой лживой информации, инфекция распространилась от родственника военнослужащего, даже дошла до военнослужащих, находящихся в окопах. Та же запись была опубликована и распространена на официальной странице Армена Мовсисяна в группах, а также на личной странице другого пользователя - Артура Дарбиняна.

Как передает «Арменпресс», Центр проверки информации сообщает, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Еще в 2019 году Центр проверки информации написал, что официальная страница певца Армена Мовсисяна подверглась атаке азербайджанских хакеров и больше не используется им.

В Info and Ads на странице можно заметить, что она управляется из Азербайджана.

Кроме этой записи, на странице были опубликованы и другие ложные сведения, одна из которых -о гибели 19-летнего солдата в одной из воинских частей на севере Армии обороны Нагорного Карабаха.

Центр проверки информации советует читателям следить только за официальной информацией, а с опровержениями ложных сведений о коронавирусе можно ознакомиться в разделе COVID-19 Центра проверки информации.