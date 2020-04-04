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Количество подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 770

Количество подтвержденных случаев коронавирусного заражения в Армении достигло 770

В Армении зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

По состоянию на 11:00 часов  4 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 770,  зарегистрировано 7 смертельных случаев. 3477 тестов дали отрицательный результат. На данный момент лечение получают 720 пациентов. 

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов  16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.


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БелТА


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