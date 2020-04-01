В парламенте Арцаха будут представлены 5 политических сил: ЦИК представил предварительные результаты

В новоизбранном Национальном собрании Республики Арцах будут представлены 5 политических сил. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала председатель Центральной избирательной комиссии Республики Арцах Србуи Арзуманян.

“В парламент проходит политическая сила, преодолевшая 5%-й барьер, в случае с блоком партий преодолев 7% -й барьер. Таким образом, в НС Республики Арцах будут представлены 5 политических команд. Это блок партий “Свободная Родина-ОГБ”, партия “Единая Родина”, партия “Справедливость”, Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” и Демократическая партия Арцаха. Данные о распределении мандатов будут опубликованы через 7 дней”, - сказала Арзуманян.

Председатель ЦИК представил полученные за каждую политическую силу голоса по численным и процентным показателям.

Партия “Национальное возрождение” – 2 360 голосов “за” или 3,2%

Партия “Единая Родина” – 17 365 голосов “за” или 23,63%

Партия “Поколение независимости” - 656 голосов “за” - 0,9%

АРФ “Дашнакцутюн” – 4 717 голосов “за” или 6,4%

Революционная партия Арцаха - 1 660 голосов “за” или 2,26%

Блок партий “Свободная Родина-ОГБ” 29 688 голосов “за” или 40,4%

Партия “Справедливость” – 5 865 голосов “за” или 7,9%

Демократическая партия Арцаха - 4269 голосов “за” или 5,81%

Партия “Единая Армения” - 958 голосов “за” или 1,3%

Консервативная партия Арцаха - 2108 голосов “за” или 2,87%

Коммунистическая партия Нагорного Карабаха - 480 голосов “за” или 0,65%

Блок партий “Новый Арцах” – 3 305 голосов “за” или 4,5%

Недействительными признаны 2 418 бюллетеней или 2,3% от общего числа.

В состоявшихся 31 марта в Арцахе президентских и парламентских общегосударственных выборах приняли участие 76 471 избиратель или 72,7% граждан, имеющих право голоса.

В Арцахе за пост президента боролись 14 кандидатов. Это были Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.

Президентские выборы перешли на второй тур. Наибольшее количество голосов получили председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.