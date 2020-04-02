Себу, Мишо и Серж Танкян совместно записали песню
14:36, 2 Апрель, 2020
Член группы “Capital Cities”, певец, композитор Себу Симонян, рэпер Мишо и рок-музыкант, композитор Серж Танкян представили на суд меломанов песню “Introvert (Call Me Crazy).
Как передает «Арменпресс», песню можно послушать на официальной странице Себу в YouTube
Себу, которому большую известность принесла песня “Safe and Sound” группы Capital Cities, живет в Лос-Анджелесе, солист группы “System of A Down” Серж Танкян живет в Новой Зеландии, а Мишо - в Армении.
Песня про интроверсию, отчаяние, психоз.
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