Скончалась супруга Левона Ароняна Ариане Каоили

Ушла из жизни супруга лидера шахмат Армении Левона Ароняна Ариане Каоили. Как передает «Арменпресс», об этом в Twitter сообщил Левон Аронян.

“Я не нахожу слов, чтобы выразить мое горе в связи с кончиной моей супруги Арианы. Она была умным, трудолюбивым и жизнерадостным человеком, прожила красивую жизнь. Я люблю тебя, милая, спи спокойно”, - написал Аронян.

На запись Левона Ароняна с соболезнованиями ответили многие известные шахматисты, в частности чемпион мира Магнус Карлсен, гроссмейстер Аниш Гири и другие.

15-го марта в 00:02 Ариане на своем автомобиле марки “Lexus RX350” на улице Себастия врезалась в бетонный столб. Она в тяжелом состоянии была перемещена в больницу. На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана и спасательный отряд особого назначения.