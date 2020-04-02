Премьер-министр Армении почтил память героев четырехдневной апрельской войны
09:04, 2 Апрель, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна посетил военный пантеон “Ераблур”. В память о героях, пожертвовавших своей жизнью в дни апрельской и Арцахской войны.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян возложил цветы к могилам жертв апрельской войны, полководца Андраника Озаняна и спарапета Вазгена Саркисяна.
Никол Пашинян возложил венок и к подножию мемориала, увековечивающему память погибших воинов-освободителей.
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