Премьер-министр Армении почтил память героев четырехдневной апрельской войны 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна посетил военный пантеон “Ераблур”. В память о героях, пожертвовавших своей жизнью в дни апрельской и Арцахской войны.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян возложил цветы к могилам жертв апрельской войны, полководца Андраника Озаняна и спарапета Вазгена Саркисяна.

Никол Пашинян возложил венок и к подножию мемориала, увековечивающему память погибших воинов-освободителей.