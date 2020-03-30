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Правительство Армении приняло новую программу содействия беременным женщинам

Правительство Армении приняло новую программу содействия беременным женщинам

Правительство утвердило седьмую программу по нейтрализации экономических последствий коронавируса, которая касается беременных женщин. Как передает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что бенефициарами программы являются беременные женщины, которые по состоянию на 30 марта 2020 года не имеют работы и чей муж был уволен в период с 13 марта по 30 марта 2020 года и не приступил к другой работе в тот же период.

“Содействие предоставляется в виде единовременного пособия в размере 100 тысяч драмов”, - сказала Заруи Батоян.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что поскольку речь идет о беременных женщинах, то ограничения не вводятся, они могут пользоваться и другими программами.

Другая программа содействия была принята на заседании правительства от 26 марта. Ее бенефициарами являются все те семьи, в которых есть несовершеннолетний ребенок, и есть одно из следующих обстоятельств: оба родителя были уволены в период с 13 марта 2020 года по 25 марта  2020 года включительно, один из родителей был уволен с 13 марта 2020 года по 25 марта  2020 года включительно, у другого не было работы, один из родителей был уволен с 13 марта 2020 года по 25 марта  2020 года включительно, другой умер, признан мертвым или пропавшим без вести, одинокая мать или родитель, проживающий с ребенком (если родители ребенка развелись), уволена с работы с 13 марта 2020 года по 25 марта  2020 года включительно.

Содействие будет оказано в размере минимальной месячной заработной платы для каждого несовершеннолетнего ребенка или в пределах 100 000 драмов.


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