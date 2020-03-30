Правительство Армении приняло новую программу содействия беременным женщинам

Правительство утвердило седьмую программу по нейтрализации экономических последствий коронавируса, которая касается беременных женщин. Как передает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что бенефициарами программы являются беременные женщины, которые по состоянию на 30 марта 2020 года не имеют работы и чей муж был уволен в период с 13 марта по 30 марта 2020 года и не приступил к другой работе в тот же период.

“Содействие предоставляется в виде единовременного пособия в размере 100 тысяч драмов”, - сказала Заруи Батоян.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что поскольку речь идет о беременных женщинах, то ограничения не вводятся, они могут пользоваться и другими программами.

Другая программа содействия была принята на заседании правительства от 26 марта. Ее бенефициарами являются все те семьи, в которых есть несовершеннолетний ребенок, и есть одно из следующих обстоятельств: оба родителя были уволены в период с 13 марта 2020 года по 25 марта 2020 года включительно, один из родителей был уволен с 13 марта 2020 года по 25 марта 2020 года включительно, у другого не было работы, один из родителей был уволен с 13 марта 2020 года по 25 марта 2020 года включительно, другой умер, признан мертвым или пропавшим без вести, одинокая мать или родитель, проживающий с ребенком (если родители ребенка развелись), уволена с работы с 13 марта 2020 года по 25 марта 2020 года включительно.

Содействие будет оказано в размере минимальной месячной заработной платы для каждого несовершеннолетнего ребенка или в пределах 100 000 драмов.