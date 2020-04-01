ЗАО “Газпром Армения” намерена подать в КРОУ заявку на пересмотр цены на газ

ЗАО “Газпром Армения” на официальном интернет-сайте публичных уведомлений Республики Армемия опубликовало заявление об обращении в Комиссию по регулированию общественных услуг для определения или пересмотра тарифов на газ.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Комиссии по регулированию общественных услуг Лиана Азизян.

ЗАО “Газпром Армения” в azdarar.am распространило заявление о том, что намерена подать заявку в КРОУ на пересмотр тарифа на газ. Пока официальной заявки нет”, - сказала Азизян.

Согласно заявлению, “Газпром Армения” намерена с 1 июля 2020 года для всех потребителей природного газа Армении, установить следующие тарифы: потребителям, имеющим право на семейное или социальное пособие, ежегодно до 600 кубометров природного газа вместо 100 000 драмов установить 135 909,6 драмов за каждую тысячу кубометров природного газа.

Компания предлагает потребителям, потребляющим до 10,0 тыс. кубометров в месяц, за каждую тысячу кубометров природного газа вместо 139 000 платить 135 909,6 драмов.