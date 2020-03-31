Группа, осуществляющая гуманитарную миссию в Алеппо, разминировала около 20 000 кв/м территории

Аркадий Тоноян представитель группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирии, в генеральном консульстве Армении в Алеппо, встретился с руководителем Danish Refugee Council (DRC) госпожой Брендой Флорс.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице в Facebook ГНКО “Центр гуманитарного разминирования и экспертизы”.

“В ходе встречи Бренда Флорс предложила обсудить возможное сотрудничество в рамках программ “Информирование о минной опасности и содействие пострадавших от мин”. В течение марта армянской гуманитарной миссией в провинции Алеппо было разминировано 19 697 кв / м заминированных участков. Обнаружены 42 противотанковые мины типа ПМН-2, 2 взрывные пули, остатки арсенала боеприпасов авиабазы, противотанковая мина итальянского производства, 122-мм артиллерийские снаряды, 2 120-мм снаряда, 3 самодельных взрывных устройства, одна боеголовка ракеты “Град”. Наши врачи оказали медицинскую помощь 1 169 местным жителям, в медицинский центр “Дарманатун” организации “Крест помощи Сирии” были переданы лекарства и медицинские принадлежности, Дому престарелых армянской общины была передана часть гуманитарной помощи, отправленной ГНКО “Центр гуманитарного разминирования и экспертизы”.