Строгие ограничения в Армении продлятся как минимум на 10 дней

В Армении строгие ограничения будут продлены еще на 10 дней. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Мы вынуждены как минимум на 10 дней продлить строгие ограничения. Статистика беспокоит нас. Есть две негативные грани: одна - паника, другая - чересчур спокойное отношение к ситуации. Был риск паники, но удалось справиться с ним. Кажется, мы впадаем в другую крайность, то есть очень спокойно относимся к ситуации. Многим кажется, что коронавирус не доберется до них. Очень хотел бы разделить их оптимизм. Если мы не позаботимся о себе, не предпримем экстренных мер, то коронавирус дойдет до нас очень быстро. Была версия, что многие заразятся. У нас есть задача, этот процесс должен быть максимально управляемым, то есть, чтобы не было так много случаев, и система здравоохранения была бы парализована. Поэтому призываем всех оставаться дома”, - сказал премьер.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.