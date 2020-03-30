Запущена первая армянская университетская онлайн-платформа iUniversity

В Национальном политехническом университете Армении запущена первая армянская университетская онлайн-образовательная платформа.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, он был брендирован под названием “iUniversity”, будет использоваться политехническим университетом, включая филиалы Гюмри, Капана и Ванадзора, а также колледж и старшую школу вуза.

Платформа позволяет регистрировать всех бенефициаров, создавать для каждой группы и каждого класса список предметов и домашних работ, учебные материалы, электронную библиотеку, загружать видеоуроки, давая возможность студентам и ученикам задавать вопросы своим преподавателям и учителям, а также иметь среду для обсуждения предмета и оценивать его онлайн-работу.

Платформа позволяет также в любой момент провести мониторинг и выяснить, в каком объеме осуществлено онлайн-обучение для конкретной образовательной программы, возникшие упущения и недостатки, посредством которых ответственные за учебную часть учреждения смогут контролировать этот важный процесс и предусматривать новые инструменты для исправления возникших недостатков.

Национальный политехнический университет Армении выразил готовность в период чрезвычайного положения предоставить все возможности платформы и техническое обслуживание тем учебным заведениям, которые в этом будут нуждаться.