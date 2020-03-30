Правительство Армении сотрудникам ряда сфер окажет непосредственное финансовое содействие

Правительство Армении на внеочередном заседании приняло программу 8 мероприятий по нейтрализации экономических последствий коронавируса.

Вице-премьер Мгер Григорян сказал: “Мы определили сферы, которые считаем уязвимыми или пострадавшими. И для сотрудников этих сфер, которые работают на данный момент, мы устанавливаем содействие в размере средней зарплаты”. Вице-премьер, перечислив сферы: гостиницы, общественное питание, туризм, розничная торговля, услуги, в том числе парикмахерские, подчеркнул, что программа не относится к розничной торговле лекарствами, продуктами питания, алкогольными напитками и сигаретами. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул: “Очень важно отметить, что мы поддерживаем самих работников, деньги получат именно работники, а не их работодатели. Премьер добавил, что сумма будет предоставлена в виде пособия, то есть, налогов не будет. Содействие в установленном порядке будет предоставлено бенефициаром на основании заявления, представленного в электронном виде на веб-сайте www.online.ssa.am.

Как передает «Арменпресс», данные лиц, получивших помощь в рамках данного мероприятия, будут опубликованы на официальном сайте Министерства труда и социальных вопросов.

В случае с наемными работниками, работающими по совместительству, содействие будет оказано один раз.

В случае с наемными работниками и бенефициарами, являющимися индивидуальными предпринимателями, содействие будет предоставлено как наемному работнику, и как индивидуальному предпринимателю, с расчетом максимального размера помощи.

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