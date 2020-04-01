Комендант ужесточил ограничения на свободу передвижения, на территории Армении будут действовать КПП

Вице-премьер Республики Армения, комендант режима чрезвычайных ситуаций Тигран Авинян принял новое решение об ограничениях на всей территории Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», в решении говорится, что право людей свободно передвигаться по всей Республике Армения ограничено, и устанавливается обязательная самоизоляция лиц по месту их постоянного проживания или в другом месте по их выбору, чтобы ограничить прямой контакт с другими лицами и предотвратить распространение инфекции. Место самоизоляции, выбранное лицом, не может быть изменено до истечения срока, установленного настоящим решением.

Согласно решению, ограничено свободное передвижение населения между областями Республики Армения и административными границами Еревана. Также приостановлено движение общественного транспорта, за исключением железнодорожного. Такси разрешены.

С целью обеспечения реализации особого режима, в местах, обозначенных Службой национальной безопасности и Полицией Республики Армения, до 14:00 1 апреля 2020 года установлены специальные контрольные пункты для контроля за передвижением людей и транспортных средств.

Согласно решению, на всей территории Республики Армения применяются временные ограничения на определенные виды экономической деятельности.

Решение вступает в силу 1 апреля 2020 года в 00:00 и действует до 12 апреля 2020 года в 23:59.

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