Правительство Армении приняло новый пакет содействия уволенным

Правительство обсудило и утвердило 7-ю программу по нейтрализации экономических последствий коронавируса, которая касается лиц, потерявших работу.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что 7-ое мероприятие касается тех граждан Армении, которые на основании трудового договора или индивидуального правового акта о приеме на работу находились в трудовых отношениях с работодателем частного сектора как минимум в период с 1 января по 13 марта 2020 года или не более 3 рабочих дня, однако были уволены в период с 13 марта по 30 марта.

“Предоставление содействия предполагает единовременное ежемесячное содействие в размере минимальной месячной заработной платы. Этим не могут воспользоваться лица, размер среднемесячной заработной платы которых за два месяца, предшествующих увольнению, превысил 500 тысяч драмов, которые по состоянию на 30 марта 2020 года находились в трудовых отношениях с другим работодателем или с тем же работодателем на основании другого трудового договора, и по состоянию на 30 марта 2020 года являлись частным предпринимателем, чья деятельность не была прекращена”. Как передает «Арменпресс», об этом сказал Батоян, напомнив, что это мероприятие касается лиц, уволенных с работы в период с 13 по 25 марта и имеющих детей до 14 лет.

В связи с этим датой увольнения считается дата подачи в КГД заявки на увольнение.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил: “Фактически, мы этим говорим, что те наши соотечественники, которые с 13 марта по сей день потеряли работу и не нашли другой, и не являются бенефициарами нашей предыдущей программы, которая касалась наличия несовершеннолетних детей, мы предоставляем им единовременную помощь в размере минимальной зарплаты”. Премьер добавил, что для получения этого содействия они должны обратиться в Министерство труда и социальных вопросов в электронном виде.