Армения инициировала переговоры с Россией по вопросу пересмотра цены на газ

Правительство Армении инициировало переговоры с Россией по вопросу пересмотра цены на газ и проинформировало об этом российских партнеров. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 31 марта заявил вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян, отвечая на вопрос, будут ли пересмотрены цены на газ с учетом колебаний на международном рынке.

«На какой стадии и в какой процедуре будут проходить эти переговоры, думаю, еще рано говорить, но, тем не менее, колебания на рынке нефти и газа на данном этапе уже дают нам все основания для предварительного пересмотра. Думаю, мы очень скоро проведем эти обсуждения с нашими российскими партнерами», - сказал Авинян.