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Армения инициировала переговоры с Россией по вопросу пересмотра цены на газ

Армения инициировала переговоры с Россией по вопросу пересмотра цены на газ

Правительство Армении инициировало переговоры с Россией по вопросу пересмотра цены на газ и проинформировало об этом российских партнеров. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 31 марта заявил вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян, отвечая на вопрос, будут ли пересмотрены цены на газ с учетом колебаний на международном рынке.

«На какой стадии и в какой процедуре будут проходить эти переговоры, думаю, еще рано говорить, но, тем не менее, колебания на рынке нефти и газа на данном этапе уже дают нам все основания для предварительного пересмотра. Думаю, мы очень скоро проведем эти обсуждения с нашими российскими партнерами», - сказал Авинян.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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