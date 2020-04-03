11 895 человек, прибывших в Армению, на пограничных пунктах получили уведомления о самоизоляции

11 895 человек, прибывших в Армению из стран, находящихся в зоне риска пандемии коронавируса, на пограничных пропускных пунктах получили уведомления о самоизоляции. Как передает «Арменпресс», об этом 3 апреля сообщил руководитель Инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авагян.

“С 24 марта по сей день из 7 пограничных контрольных пунктов были госпитализированы 172 приезжих, адресные карты заполнили 24 172 человека. Начиная с 19 марта 11 895 человек из стран, находящихся в зоне риска, получили повестки о самоизоляции”, - сказал Авакян.

По состоянию на 11:00 3 апреля в Армении зарегистрировано 736 случаев инфицирования коронавирусом, зарегистрировано 7 случаев смерти. 3 258 тестов дали отрицательный результат. На данный момент фактическое лечение получают 686 пациентов, от короновирусного заболевания вылечились 43 заболевших.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение. В стране действует режим строгих ограничений. В условиях чрезвычайного положения в Армении запрещен ряд видов экономической деятельности.